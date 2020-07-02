Свернуть список

Бельгия - Италия 2 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
2 Июля 2021, Пятница. 22:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/4 Финала
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
БельгияИталия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бельгия - Италия, который запланирован на 02 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Европы по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бельгия
Италия
1БельгияврТибо Куртуа
5БельгиязщЯн Вертонген
3БельгиязщТомас Вермален
2БельгиязщТоби Алдервейрелд
15БельгиязщТома Мёнье
70'
16БельгияпзТорган Азар
8БельгияпзЮри Тилеманс
69'
7БельгияпзКевин Де Брёйне
6БельгияпзАксель Витсель
25БельгиянпЖереми Доку
9БельгиянпРомелу Лукаку
14БельгияпзДрис Мертенс
69'
22БельгияпзНасер Шадли
70'74'
26БельгияпзДеннис Прат
74'
21ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
2ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
4ИталиязщЛеонардо Спинаццола
79'
3ИталиязщДжорджо Кьеллини
6ИталияпзМарко Верратти
74'
8Италияпз Жоржиньо
18ИталияпзНиколо Барелла
10ИталиянпЛоренцо Инсинье
79'
17ИталиянпЧиро Иммобиле
74'
14ИталиянпФедерико Кьеза
90+1'
16ИталияпзБриан Кристанте
74'
9ИталиянпАндреа Белотти
74'
13Италиязщ Эмерсон
79'
11ИталиянпДоменико Берарди
79'
25ИталиязщРафаэл Толой
90+1'
Запасные
12БельгияврТомас Камински
13БельгияврМатц Селс
4БельгиязщАнга Дедрик Боята
18БельгиязщДжейсон Денайер
19БельгиязщЛеандер Дендонкер
11БельгияпзЯнник Карраско
23БельгиянпМиши Батшуайи
24БельгиянпЛеандро Троссард
20БельгиянпКристиан Бентеке
26ИталияврАлекс Мерет
1ИталияврСальваторе Сиригу
23ИталиязщАлессандро Бастони
15ИталиязщФранческо Ачерби
5ИталияпзМануэль Локателли
12ИталияпзМаттео Пессина
20ИталиянпФедерико Бернардески
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ИталияРоберто Манчини
История личных встреч
Текстовая трансляция
90+7'
Финальный свисток! Сборная Италии, переиграв бельгийцев со счётом 2:1, выходит в полуфинал Евро-2020! Все забитые мячи пришлись на первый тайм! Команду Роберто Манчини в 1/2 финала ждёт испанская сборная! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!90+4'Доннарумма забрал мяч в руки, легко прервав заброс в штрафную.
90+2'
Пошла вторая минута из пяти добавленных! Доннарумма получил повреждение, столкнувшись с Витселем. Не спешит итальянский голкипер подниматься с газона.
90+1'
 
Рафаэл Толой
Итальянская замена — Толой вместо Кьезы.
90'
 
Доменико Берарди
Берарди получил жёлтую карточку — не отошёл от мяча на положенное расстояние.
89'
Де Брёйне успел к подбору у чужой штрафной, где в борьбе упал на газон — это фол! Опасный стандарт!
87'
Доку вновь взял игру на себя, прорвался в штрафную, но там нарвался на коллективный итальянский отбор!
85'
Доку прошёл вдоль линии штрафной и пробил с радиуса — выше ворот!
84'
Бонуччи заблокировал прострел Витселя с правого фланга! Бельгийцы остались с контролем мяча.
82'
Мертенс нарушил правила в чужой штрафной — Эмерсон не подпустил соперника к мячу.
80'
 
Эмерсон
Эмерсон вышел на поле, заменив Спинаццолу.
79'
 
Доменико Берарди
Для начала сняли с игры Инсинье. Берарди появился на поле.
78'
И у итальянцев будет вынужденная замена — Спинаццола не может продолжить встречу.
76'
Неплохо бельгийцы двигали атаку, но уже удар Лукаку итальянцы заблокировали!
74'
 
Андреа Белотти
Белотти вошёл в игру, заменив Иммобиле.
74'
 
Бриан Кристанте
Кристанте заменил Верратти.
74'
 
Деннис Прат
Прат заменил Шадли, получившего травму.
73'
Шадли получил повреждение. Врачи приглашены на поле. Пауза в игре.
71'
Момент! Шадли прострелил во вратарскую, где случился рикошет, но Лукаку и Азар не подстроились под мяч!
70'
 
Дрис Мертенс
Мертенс вместо Тилеманса.
70'
 
Насер Шадли
Шадли заменил Мёнье.
69'
Инсинье неожиданно пробил из-за штрафной — Куртуа отразил мяч в сторону от ворот.
67'
Двойную замену готовит сборная Бельгии. Ваши кандидаты?
66'
Инсинье и Вермален немного повздорили, но судья успел вмешаться.
64'
Кьеза ответил своим прострелом вдоль ворот, но на дальней штанге никого не оказалось.
63'
Итальянцы, пережив опасный момент у своих ворот, взялись за владение мячом!
61'
Какой момент! Доку сделал передачу в штрафную, Де Брёйне тут же прострелил на дальнюю штангу на Лукаку, которому Спинаццола помешал отличиться!58'Интересно! Жоржиньо в борьбе с Де Брёйне упал в штрафной Бельгии! Заиграли момент!
57'
Инсинье от угла поля доставил мяч к воротам, но верховая борьба осталась за бельгийцами.
56'
Перешла сборная Бельгии на позиционное нападение. Доку ушёл в лицевую и прострелил во вратарскую — Доннарумма на месте!
54'
Алдервейрелд сходил в атаку, прокинул мяч в чужую штрафную, но потерял контроль.
52'
Кьеза исполнил силовой прострел, но Иммобиле, находясь в центре штрафной, не сумел подстроиться под удар!
50'
На первых минутах после перерыва сборная Италии больше владеет мячом!
49'
Два угловых подряд разыграли итальянцы, но никаких проблем у бельгийцев не возникло.
47'
Кьеза довёл итальянскую атаку до удара по воротам — промах!
46'
Второй тайм! Не пошли команды на замены в перерыве!
45+3'
Прозвучал свисток на перерыв! Событийным получился первый тайм нашего четвертьфинального матча, а главное — результативным. Барелла и Инсинье подарили итальянцам преимущество в два мяча, а Лукаку, реализовав пенальти, сократил бельгийское отставание, 1:2. С нетерпением ждём продолжения встречи!
45+2'
1:2
Ромелу Лукаку
ГОЛ! Лукаку чётко пробил с 11-метровой отметки — развёл мяч и вратаря по разным углам! Бельгийцы — в игре!45'Пенальти назначен в ворота сборной Италии! Ди Лоренцо у края штрафной сбил Доку!
44'
0:2
Лоренцо Инсинье
ГОЛ! Инсинье легко обыграл Тилеманса, приблизился к штрафной и шикарным ударом с правой закрутил мяч в дальний угол ворот!43'Иммобиле дали принять мяч в бельгийской штрафной, но освободиться для хорошего удара уже не позволили!
41'
Кьеза подкараулил отскок мяча к радиусу штрафной и выполнил опасный удар — рядом со штангой!
39'
Витсель отмахнулся от Верратти, попав тому в лицо, но судья в этом моменте ограничился свистком.
38'
Тилеманс вырезал кросс на дальний угол вратарской, но там партнёров не оказалось.
36'
Не смогли бельгийцы выйти из обороны в атаку — Доку упустил мяч за боковую, попав под итальянский прессинг.
34'
Де Брёйне привычно выполнил подачу от флажка, но Кьеллини не дал Витселю нанести удар головой.
31'
0:1
Николо Барелла
ГОЛ! Потеряли бельгийцы мяч на выходе из штрафной, Верратти вернул игру к воротам, а Барелла, накрутив двух защитников, здорово пробил в дальний угол! Этот гол уже не отменить!30'Инсинье от углового флажка навесил мяч на ближнюю штангу, но этот розыгрыш бельгийцы прочитали.
28'
Инсинье от угла штрафной пробовал закрутить мяч в дальнюю девятку! Не прошло задуманное!
26'
И ещё одна опасная бельгийская контратака! Де Брёйне нашёл Лукаку в штрафной, который низом пробил из-под защитника — Доннарумма выручил!
24'
Иммобиле по центру пытался пролезть в бельгийскую штрафную, но потерял всё-таки мяч!
22'
Момент! Выбежали бельгийцы в контратаку, которую Де Брёйне протащил по центру и пробил с левой от линии штрафной — Доннарумма в прыжке дотянулся до мяча!
21'
 
Юри Тилеманс
И сразу же Тилеманс врезал Верратти по ногам, за что получил свой «горчичник»!
20'
 
Марко Верратти
Верратти помешал Тилемансу разогнать контратаку, но лишь ценой фола на жёлтую карточку.
18'
Кьеза на хорошей скорости добрался до лицевой и прострелил к воротам, но бельгийцы надёжно сыграли по моменту.
16'
Де Брёйне подготовил мощный удар с дальней дистанции — блокирована попытка!
14'
Джорджо Кьеллини
После розыгрыша стандарта мяч побывал в воротах сборной Бельгии, но Бонуччи, замыкая дальнюю штангу, находился в офсайде! VAR помог разобраться в непростой ситуации! Тут ещё и Кьеллини, проталкивая мяч, также располагался в положении вне игры!
12'
Прострел Мёнье позволил бельгийцам заработать второй угловой, за исполнение которого вновь взялся Де Брёйне, но с подачей на ближнюю штангу итальянцы справились.
11'
Ещё одна итальянская позиционка привела к потери мяча в простой ситуации — не прошла диагональ на правый край атаки.
9'
Итальянская позиционная атака завершилась безадресной передачей в штрафную — мяч улетел за лицевую.
7'
Доку слева прострелил во вратарскую, но Кьеллини контролировал Лукаку — мяч достался голкиперу.
5'
Лукаку обработал мяч грудью в чужой штрафной и нанёс удар, но из положения вне игры.
3'
Право на угловой получили бельгийцы, но Бонуччи вынес мяч из штрафной после подачи Де Брёйне.
2'
Прошёл первый острый пас в итальянскую штрафную! Лукаку чуть-чуть не хватило пространства для удара по воротам!
1'
Дан свисток к началу матча! Бельгийцы разыграли мяч с центра поля!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Евро-2020: Бельгия — Италия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Швейцария - Испания 2 июля прямая трансляция ЕВРО 2020
    Швейцария - Испания 2 июля прямая трансляция ЕВРО 2020
    Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134 2 Июля 2021, Пятница. 19:00 МСК. ЧЕ-2020, 1/4 Финала Главный...
  • Бавария - Майнц 03.01.2021 прямая трансляция
    Бавария - Майнц 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 3 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Маркус Шмидт...
  • Бавария - Фрайбург 17.01.2021 прямая трансляция
    Бавария - Фрайбург 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 17 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Кристиан...
  • Бавария - Аугсбург 22 мая прямая трансляция
    Бавария - Аугсбург 22 мая прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 22 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига , 34-й тур Главный судья: Маркус Шмидт...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close