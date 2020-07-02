Бельгия - Италия 2 июля прямая трансляция ЕВРО 2020

Текстовая трансляция

90+7' Финальный свисток! Сборная Италии, переиграв бельгийцев со счётом 2:1, выходит в полуфинал Евро-2020! Все забитые мячи пришлись на первый тайм! Команду Роберто Манчини в 1/2 финала ждёт испанская сборная! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!90+4'Доннарумма забрал мяч в руки, легко прервав заброс в штрафную.

90+2' Пошла вторая минута из пяти добавленных! Доннарумма получил повреждение, столкнувшись с Витселем. Не спешит итальянский голкипер подниматься с газона.

90+1' Рафаэл Толой Итальянская замена — Толой вместо Кьезы.

90' Доменико Берарди Берарди получил жёлтую карточку — не отошёл от мяча на положенное расстояние.

89' Де Брёйне успел к подбору у чужой штрафной, где в борьбе упал на газон — это фол! Опасный стандарт!

87' Доку вновь взял игру на себя, прорвался в штрафную, но там нарвался на коллективный итальянский отбор!

85' Доку прошёл вдоль линии штрафной и пробил с радиуса — выше ворот!

84' Бонуччи заблокировал прострел Витселя с правого фланга! Бельгийцы остались с контролем мяча.

82' Мертенс нарушил правила в чужой штрафной — Эмерсон не подпустил соперника к мячу.

80' Эмерсон Эмерсон вышел на поле, заменив Спинаццолу.

79' Доменико Берарди Для начала сняли с игры Инсинье. Берарди появился на поле.

78' И у итальянцев будет вынужденная замена — Спинаццола не может продолжить встречу.

76' Неплохо бельгийцы двигали атаку, но уже удар Лукаку итальянцы заблокировали!

74' Андреа Белотти Белотти вошёл в игру, заменив Иммобиле.

74' Бриан Кристанте Кристанте заменил Верратти.

74' Деннис Прат Прат заменил Шадли, получившего травму.

73' Шадли получил повреждение. Врачи приглашены на поле. Пауза в игре.

71' Момент! Шадли прострелил во вратарскую, где случился рикошет, но Лукаку и Азар не подстроились под мяч!

70' Дрис Мертенс Мертенс вместо Тилеманса.

70' Насер Шадли Шадли заменил Мёнье.

69' Инсинье неожиданно пробил из-за штрафной — Куртуа отразил мяч в сторону от ворот.

67' Двойную замену готовит сборная Бельгии. Ваши кандидаты?

66' Инсинье и Вермален немного повздорили, но судья успел вмешаться.

64' Кьеза ответил своим прострелом вдоль ворот, но на дальней штанге никого не оказалось.

63' Итальянцы, пережив опасный момент у своих ворот, взялись за владение мячом!

61' Какой момент! Доку сделал передачу в штрафную, Де Брёйне тут же прострелил на дальнюю штангу на Лукаку, которому Спинаццола помешал отличиться!58'Интересно! Жоржиньо в борьбе с Де Брёйне упал в штрафной Бельгии! Заиграли момент!

57' Инсинье от угла поля доставил мяч к воротам, но верховая борьба осталась за бельгийцами.

56' Перешла сборная Бельгии на позиционное нападение. Доку ушёл в лицевую и прострелил во вратарскую — Доннарумма на месте!

54' Алдервейрелд сходил в атаку, прокинул мяч в чужую штрафную, но потерял контроль.

52' Кьеза исполнил силовой прострел, но Иммобиле, находясь в центре штрафной, не сумел подстроиться под удар!

50' На первых минутах после перерыва сборная Италии больше владеет мячом!

49' Два угловых подряд разыграли итальянцы, но никаких проблем у бельгийцев не возникло.

47' Кьеза довёл итальянскую атаку до удара по воротам — промах!

46' Второй тайм! Не пошли команды на замены в перерыве!

45+3' Прозвучал свисток на перерыв! Событийным получился первый тайм нашего четвертьфинального матча, а главное — результативным. Барелла и Инсинье подарили итальянцам преимущество в два мяча, а Лукаку, реализовав пенальти, сократил бельгийское отставание, 1:2. С нетерпением ждём продолжения встречи!

45+2' 1:2 Ромелу Лукаку ГОЛ! Лукаку чётко пробил с 11-метровой отметки — развёл мяч и вратаря по разным углам! Бельгийцы — в игре!45'Пенальти назначен в ворота сборной Италии! Ди Лоренцо у края штрафной сбил Доку!

44' 0:2 Лоренцо Инсинье ГОЛ! Инсинье легко обыграл Тилеманса, приблизился к штрафной и шикарным ударом с правой закрутил мяч в дальний угол ворот!43'Иммобиле дали принять мяч в бельгийской штрафной, но освободиться для хорошего удара уже не позволили!

41' Кьеза подкараулил отскок мяча к радиусу штрафной и выполнил опасный удар — рядом со штангой!

39' Витсель отмахнулся от Верратти, попав тому в лицо, но судья в этом моменте ограничился свистком.

38' Тилеманс вырезал кросс на дальний угол вратарской, но там партнёров не оказалось.

36' Не смогли бельгийцы выйти из обороны в атаку — Доку упустил мяч за боковую, попав под итальянский прессинг.

34' Де Брёйне привычно выполнил подачу от флажка, но Кьеллини не дал Витселю нанести удар головой.

31' 0:1 Николо Барелла ГОЛ! Потеряли бельгийцы мяч на выходе из штрафной, Верратти вернул игру к воротам, а Барелла, накрутив двух защитников, здорово пробил в дальний угол! Этот гол уже не отменить!30'Инсинье от углового флажка навесил мяч на ближнюю штангу, но этот розыгрыш бельгийцы прочитали.

28' Инсинье от угла штрафной пробовал закрутить мяч в дальнюю девятку! Не прошло задуманное!

26' И ещё одна опасная бельгийская контратака! Де Брёйне нашёл Лукаку в штрафной, который низом пробил из-под защитника — Доннарумма выручил!

24' Иммобиле по центру пытался пролезть в бельгийскую штрафную, но потерял всё-таки мяч!

22' Момент! Выбежали бельгийцы в контратаку, которую Де Брёйне протащил по центру и пробил с левой от линии штрафной — Доннарумма в прыжке дотянулся до мяча!

21' Юри Тилеманс И сразу же Тилеманс врезал Верратти по ногам, за что получил свой «горчичник»!

20' Марко Верратти Верратти помешал Тилемансу разогнать контратаку, но лишь ценой фола на жёлтую карточку.

18' Кьеза на хорошей скорости добрался до лицевой и прострелил к воротам, но бельгийцы надёжно сыграли по моменту.

16' Де Брёйне подготовил мощный удар с дальней дистанции — блокирована попытка!

14' Джорджо Кьеллини После розыгрыша стандарта мяч побывал в воротах сборной Бельгии, но Бонуччи, замыкая дальнюю штангу, находился в офсайде! VAR помог разобраться в непростой ситуации! Тут ещё и Кьеллини, проталкивая мяч, также располагался в положении вне игры!

12' Прострел Мёнье позволил бельгийцам заработать второй угловой, за исполнение которого вновь взялся Де Брёйне, но с подачей на ближнюю штангу итальянцы справились.

11' Ещё одна итальянская позиционка привела к потери мяча в простой ситуации — не прошла диагональ на правый край атаки.

9' Итальянская позиционная атака завершилась безадресной передачей в штрафную — мяч улетел за лицевую.

7' Доку слева прострелил во вратарскую, но Кьеллини контролировал Лукаку — мяч достался голкиперу.

5' Лукаку обработал мяч грудью в чужой штрафной и нанёс удар, но из положения вне игры.

3' Право на угловой получили бельгийцы, но Бонуччи вынес мяч из штрафной после подачи Де Брёйне.

2' Прошёл первый острый пас в итальянскую штрафную! Лукаку чуть-чуть не хватило пространства для удара по воротам!

1' Дан свисток к началу матча! Бельгийцы разыграли мяч с центра поля!