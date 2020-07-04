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Гран-при Австрии прямая трансляция 04 июля 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Ред Булл Ринг (Шпильберг, Австрия)
Этап 09. Гран-при Австрии. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
04 июля 2021, воскресенье. 16:00 МСК

Формула-1Гран-при Австрии

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австрии, которое состоится 04 июля 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 09, оно проводится в стране Австрия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Ландо Норрис McLaren
3 Мексика Серхио Перес Red Bull
4 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
5 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
6 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
7 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
8 Великобритания Джордж Расселл Williams
9 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
10 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
11 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
12 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
13 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
14 Испания Фернандо Алонсо Alpine
15 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
16 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
17 Франция Эстебан Окон Alpine
18 Канада Николас Латифи Williams
19 Германия Мик Шумахер Haas
20 Россия Никита Мазепин Haas

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