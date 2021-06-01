Бразилия - Перу 6 июля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Матч окончен! Сборная Бразилии в полуфинале Кубка Америки-2021 обыграла Перу — 1:0. Победный гол в первом тайме забил Пакета. После перерыва перуанцы выровняли игру и не реализовали несколько моментов. Команда Тите вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Аргентина — Колумбия. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!90+3'Пенья совершил рывок по флангу, дошёл до штрафной и пробил в защитника.

90+2' Дуглас Луис Луис Дуглас появился на поле вместо Пакета.

90' Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

90' Расиель Гарсия Гарсия грубо сыграл против Пакета и получил карточку.

90' Жеральд Тавара Тавара вышел вместо Тавара.

89' Винисиус Жуниор Винисиус за срыв атаки получил карточку.

87' Бразильцы катаются в центре поля. Концовка проходит по контролем команды Тите.

85' Эдер Милитао Милитао вышел вместо Лоди.

85' Фабиньо Фабиньо заменил Фреда.

85' Винисиус Жуниор Винисиус появился на поле вместо Ришарлисона.

83' Неймар совершил забег по флангу и заработал на себе очередной фол. Бразильцы не спешат разыгрывать штрафной.

81' Сантьяго Орменьо Орменьо вышел вместо Куэвы.

80' Шанс у Перу! Йотун со штрафного навесил во вратарскую, Кальенс опередил Эдерсона, но не сумел головой переправить мяч в дальний угол!

78' Неймар со штрафного мягко навесил на дальнюю штангу! Сантамария высоко выпрыгнул и вынес мяч в сторону.

77' Неймар дошёл до штрафной, полез в обводку и заработал перспективный стандарт.

75' Карлос Лора Лора появился на поле вместо Корсо.

74' Перуанцы провели атаку левым флангом, Эдерсон чётко сыграл на выходе, опередив Корсо.

72' Бразильцы провели атаку левым флангом и заработали угловой. Но перуанцы вновь уверенно справились с подачей Неймара.

70' Эвертон Рибейро Эвертон Рибейро вышел вместо Эвертона Соузы.

68' Неймар навесил с углового, Гальесе вышел из ворот и забрал мяч.

66' Фред сместился к центру и плотно пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета улетел на угловой.

64' Неймар влетел в штрафную с левого края и пробил с лёта! Мяч пролетел рядом с девяткой.

62' Куэва сместился к центру и прострелил в штрафную! Тьяго Силва здорово отработал и не пустил Лападулу к мячу.

60' Гарсия дошёл до штрафной и пробил низом! Эдерсон отразил мяч перед собой, но подбор остался за бразильцами.

58' Пакета выставил руку и заехал Йотуну по лицу.

56' Йосимар Йотун Йотун в центре поля снёс Ришарлисона, помешав бразильцам убежать в контратаку. Жёлтая карточка.

54' Ришарлисон поборолся перед чужой штрафной, пробил низом и попал в защитника.

52' Перехват в центре поля, Гарсия на скорости дошёл до штрафной и пробил — мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.

50' Момент у Перу! Лападула получил пас в штрафной, качнул защитника и хлёстко пробил в дальний угол — Эдерсон парировал мяч в сторону.

48' Атака Перу левым флангом, прошла подача во вратарскую — Лападула тянулся к мячу, но сфолил в борьбе с Тьяго Силвой.

46' Стартовал второй тайм!

46' Маркос Лопес Лопес вышел вместо Трауко.

46' Расиель Гарсия Расиель Гарсия в перерыве заменил Рамоса.

45+5' Перерыв! 1:0 в пользу сборной Бразилии после 45 минут. Единственный гол забил Пакета. Команда Тите доминировала на поле в первом тайме, не реализовав ещё несколько хороших моментов. А у перуанцев совсем ничего не получалось в атаке.

45+4' Неймар сделал передачу вразрез, Эвертон дошёл до лицевой и навесил в штрафную! Лоди пробил головой, но мяч пролетел в метре от штанги.

45+2' Пакета прилёг на газон и попросил помощь медиков.

45' Пять минут компенсировал арбитр к первому тайму.

43' Неймар, пытаясь отобрать мяч, заехал сзади по ногам Пенье. Ещё одна пауза.

41' Контратака Перу! Куэва влетел в штрафную, но не сумел на дриблинге уйти от Лоди.

39' У перуанцев много потерь при выходе из обороны в атаку. Совсем нет моментов у ворот Эдерсона.

37' Сантамария и Пакета столкнулись в борьбе за мяч. Оба футболиста на газоне — нужна помощь медиков.

35' 1:0 Лукас Пакета ГОЛ! Неймар получил пас на ход, технично накрутил двух соперников и покатил мяч в центр, а Пакета в касание поразил ворота перуанцев!

33' Каземиро разогнал атаку бразильцев, Ришарлисон подхватил мяч, ворвался в штрафную и пробил низом — Гальесе среагировал.

31' Перуанцы в контратаке заработали угловой. Но бразильцы отбились без особых проблем.

29' Эвертон дошёл до штрафной, полез в обводку и потерял мяч в борьбе с двумя соперниками.

27' По владению мячом большое преимущество у Бразилии — 65% на 35%. И по ударам впереди команда Тите — 3:1 (в створ — 2:0).

25' Длинный заброс из глубины! Ришарлисон прокинул мяч мимо Гальесе, дошёл до лицевой и навесил в штрафную, Эвертон принял мяч и мощно пробил в защитника.

23' Неймар на скорости ворвался в штрафную и сделал передачу пяткой, но мяч пошёл слишком сильно и выкатился за лицевую.

21' И небольшое повреждение получил Гальесе — нужна помощь медиков голкиперу перуанцев.

19' Шанс у Бразилии! Пакета ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, Гальесе потащил удар Неймара в упор, а затем справился с добиванием Ришарлисона!

16' Подавляющее преимущество у Бразилии по владению мячом. Пока что перуанцам даже толком не удаётся пройти центр поля.

14' Эвертон вошёл в штрафную с правого фланга, качнул защитника и пробил низом! Гальесе в падении накрыл мяч.

12' Каземиро плотно пробил со штрафного по центру ворот! Гальесе отразил перед собой мяч, но со второй попытки накрыл его.

11' Неймар полез в обводку и получил болезненный удар по ноге. До ворот метров 30.

9' Кальенс не успел к мячу и влетел шипами в ногу Пакета. Обошлось устным предупреждением от арбитра.

7' Момент! Пакета сделал проникающую передачу в штрафную, Ришарлисон качнул голкипера и покатил мяч в центр — Неймар из убойной позиции не попал по воротам!

5' Перуанцы почти всей командой вжались в собственную штрафную. Хороший контроль мяча у бразильцев.

3' Неймар ворвался в штрафную с левого края, полез обыгрывать защитника, но потерял мяч.

1' Матч начался! Перуанцы разыграли мяч с центра поля.