Свернуть список

Колумбия - Перу 10 июля прямая трансляция

Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432
10 Июля 2021, Суббота. 03:00 МСК. Кубок Америки, 3-й место
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия)
КолумбияПеру
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Колумбия - Перу, который запланирован на 10 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Колумбия
Перу
12КолумбияврКамило Варгас
6КолумбиязщВильям Тесильо
3КолумбиязщОскар Мурильо
13КолумбиязщЙерри Мина
2КолумбиязщДжон Стефан Медина
8КолумбияпзГуставо Куэльяр
5КолумбияпзВильмар Барриос
11КолумбияпзХуан Куадрадо
10КолумбияпзЭдвин Кардона
46'
14КолумбиянпЛуис Диас
7КолумбиянпДуван Сапата
28КолумбиянпИмми Чара
46'
1ПеруврПедро Гальесе
4ПерузщАндресон Сантамария
3ПерузщАльдо Корсо
16ПерузщМаркос Лопес
22ПерузщАлександер Кальенс
19ПерупзЙосимар Йотун
13ПерупзРенато Тапиа
24'
10ПерупзКристиан Куэва
8ПерупзСерхио Пенья
18ПерупзАндре Каррильо
9ПерунпДжанлука Лападула
14ПерупзВильдер Картахена
24'
Запасные
1КолумбияврДавид Оспина
22КолумбияврАльдаир Кинтана
23КолумбиязщДавинсон Санчес
4КолумбиязщКарлос Куэста
24КолумбиязщДжон Лукуми
25КолумбияпзБальдомеро Перласа
21КолумбияпзСебастьян Перес
19КолумбиянпМигель Борха
18КолумбиянпРафаэль Борре
20КолумбиянпАльфредо Морелос
9КолумбиянпЛуис Мурьель
21ПеруврХосе Карвальо
12ПеруврКарлос Каседа
5ПерузщМигель Араухо
2ПерузщЛуис Абрам
25ПерузщРенсо Гарсес
26ПерузщКарлос Лора
15ПерузщКристиан Рамос
6ПерузщМигель Трауко
24ПерупзРасиель Гарсия
20ПерунпСантьяго Орменьо
11ПерунпАлекс Валера
Главные тренеры
КолумбияРейнальдо Руэда
АргентинаРикардо Гарека
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
45+6'
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Перу после 45 минут. Перуанцы выглядели активнее, создали несколько хороших моментов и вышли вперёд после гола Йотуна. Колумбийцы действовали медленно, пассивно и ничего опасного не создали.
45+5'
 
Эдвин Кардона
Кардона ударил соперника по ногам и получил карточку.
45+2'
В центре поля идёт борьба за мяч. Перуанцы не позволяют сопернику перейти в атаку.
45'
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
45'
0:1
Йосимар Йотун
ГОЛ! Перуанцы подловили соперника на быстрой атаке! Куэва на скорости дошёл до штрафной, качнул соперника и сделал передачу на Йотуна, который выскочил на ворота и аккуратно перебросил вратаря!
43'
Колумбийцы заработали угловой. Прошла подача в штрафную, но не дошёл мяч до Мины.
41'
Ответ Колумбии! Сапата с левого края ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот — партнёры не успели к мячу.
39'
Опасно! Пенья получил пас перед штрафной, ушёл от двух соперников, убрал вратаря и пробил с острого угла — мяч пролетел над перекладиной!
37'
Куэва и Барриос немного потолкались в центре поля. Арбитр успокоил игроков.
36'
Колумбийцы в контратаке убежали четыре в четыре! Но Диас сделал слишком сильную передачу в штрафную — Кардона не успел к мячу.
34'
Диас подобрал отскок в чужой штрафной и пробил низом! Гальесе сложился и накрыл мяч.
32'
Сапата забежал по левому флангу, обыграл Картахену, но затем далековато отпустил мяч.
30'
По владению мячом равенство — 50% на 50%. А по ударам впереди Перу — 3:2 (в створ — 0:0).
28'
Перуанцы после перехвата провели быструю атаку! Лападула открылся перед штрафной, выскочил один на один и пробил мимо вратаря, но мяч прошёл рядом со штангой!
26'
И ещё одна пауза. Барриос схватился за заднюю поверхность бедра и прилёг на газон.
24'
 
Вильдер Картахена
Тапиа унесли с поля на носилках. Картахена вышел на замену.
21'
Луис Диас промчался по флангу, полез в обводку и потерял мяч в борьбе с Тапией. И возникла пауза — перуанскому игроку досталось в этом эпизоде.
19'
Йотун ускорился по центру, дошёл до штрафной и сделал передачу, но Лападула не сумел зацепиться за мяч.
17'
В спокойном темпе идёт игра, стало много борьбы в центре поля.
15'
Перуанцы ответили атакой по левому флангу! Йотун вырезал перевод на дальнюю штангу — Лападула тянулся, но не сумел замкнуть!
13'
Мурильо выиграл подбор перед штрафной перуанцев и сделал заброс во вратарскую — партнёры не успели к мячу.
11'
Колумбийцы через пас дошли до штрафной, Кардона пробил низом и попал в защитника.
9'
Куадрадо с правого края вырезал подачу! Мяч заметался перед воротами, но колумбийцам не удалось добить.
7'
Колумбийцы провели атаку левым флангом, Барриос дошёл до лицевой, прострелил и заработал угловой.
5'
Йотун открылся перед штрафной, качнул защитника и пробил! Мяч улетел на трибуну.
3'
Корсо попал коленом в голову Луису Диасу. Колумбийцу нужна помощь медиков.
1'
Матч начался! Перуанцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место Кубка Америки-2021: Колумбия — Перу. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Аргентина - Колумбия 7 июля прямая трансляция ЕВРО 2020
    Аргентина - Колумбия 7 июля прямая трансляция ЕВРО 2020
    Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432 7 Июля 2021, Среда. 04:00 МСК. Кубок Америки, 1/2 Финала Главный...
  • Аргентина - Уругвай 19 июня прямая трансляция ЕВРО 2020
    Аргентина - Уругвай 19 июня прямая трансляция ЕВРО 2020
    Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432 19 Июня 2021, Суббота. 03:00 МСК. Кубок Америки, 2-тур Главный судья:...
  • Бразилия - Венесуэла 14 июня прямая трансляция
    Бразилия - Венесуэла 14 июня прямая трансляция
    Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432 14 Июня 2021, Понедельник. 00:00 МСК. Кубок Америки, 1-тур Главный...
  • Аргентина - Парагвай 22 июня прямая трансляция
    Аргентина - Парагвай 22 июня прямая трансляция
    Стадион: Манэ Гарринча - Национальный (Бразилиа, Бразилия), вместимость: 69432 22 Июня 2021, Вторник. 03:00 МСК. Кубок Америки, 3-тур Главный судья:...
  • Бразилия - Перу 18 июня прямая трансляция
    Бразилия - Перу 18 июня прямая трансляция
    Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931 18 Июня 2021, Пятница. 03:00 МСК. Кубок Америки, 2-тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close