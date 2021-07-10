Колумбия - Перу 10 июля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Колумбия - Перу, который запланирован на 10 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Бразилия. Турнир: Кубок Америки по футболу. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|12
|вр
|Камило Варгас
|6
|зщ
|Вильям Тесильо
|3
|зщ
|Оскар Мурильо
|13
|зщ
|Йерри Мина
|2
|зщ
|Джон Стефан Медина
|8
|пз
|Густаво Куэльяр
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|11
|пз
|Хуан Куадрадо
|10
|пз
|Эдвин Кардона
46'
|14
|нп
|Луис Диас
|7
|нп
|Дуван Сапата
|28
|нп
|Имми Чара
46'
|1
|вр
|Педро Гальесе
|4
|зщ
|Андресон Сантамария
|3
|зщ
|Альдо Корсо
|16
|зщ
|Маркос Лопес
|22
|зщ
|Александер Кальенс
|19
|пз
|Йосимар Йотун
|13
|пз
|Ренато Тапиа
24'
|10
|пз
|Кристиан Куэва
|8
|пз
|Серхио Пенья
|18
|пз
|Андре Каррильо
|9
|нп
|Джанлука Лападула
|14
|пз
|Вильдер Картахена
24'
|1
|вр
|Давид Оспина
|22
|вр
|Альдаир Кинтана
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|4
|зщ
|Карлос Куэста
|24
|зщ
|Джон Лукуми
|25
|пз
|Бальдомеро Перласа
|21
|пз
|Себастьян Перес
|19
|нп
|Мигель Борха
|18
|нп
|Рафаэль Борре
|20
|нп
|Альфредо Морелос
|9
|нп
|Луис Мурьель
|21
|вр
|Хосе Карвальо
|12
|вр
|Карлос Каседа
|5
|зщ
|Мигель Араухо
|2
|зщ
|Луис Абрам
|25
|зщ
|Ренсо Гарсес
|26
|зщ
|Карлос Лора
|15
|зщ
|Кристиан Рамос
|6
|зщ
|Мигель Трауко
|24
|пз
|Расиель Гарсия
|20
|нп
|Сантьяго Орменьо
|11
|нп
|Алекс Валера
|Рейнальдо Руэда
|Рикардо Гарека
Отзывы и комментарии к матчу
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