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Гран-при Великобритании прямая трансляция 18 июля 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)
Этап 10. Гран-при Великобританиии. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
18 июля 2021, воскресенье. 17:00 МСК

Формула-1Гран-при Великобритании

Анонс матча
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Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Великобритании, которое состоится 18 июля 2021 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 10, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
2ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
3ФинляндияВалттери БоттасMercedes AMG F1
4МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
5ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
6АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
7ИспанияФернандо АлонсоAlpine
8ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
9ФранцияЭстебан ОконAlpine
10ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
11ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
12ВеликобританияДжордж РасселлWilliams
13ФинляндияКими РайкконенAlfa Romeo
14КанадаЛэнс СтроллAston Martin
15ИталияАнтонио ДжовинацциAlfa Romeo
16ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
17КанадаНиколас ЛатифиWilliams
18ГерманияМик ШумахерHaas
19РоссияНикита МазепинHaas
20МексикаСерхио ПересRed Bull

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