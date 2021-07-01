Гран-при Великобритании прямая трансляция 18 июля 2021 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)Этап 10. Гран-при Великобританиии. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
18 июля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Великобритании, которое состоится 18 июля 2021 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 10, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|10
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|11
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|12
|Джордж Расселл
|Williams
|13
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|16
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|17
|Николас Латифи
|Williams
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|20
|Серхио Перес
|Red Bull
Отзывы и комментарии к матчу
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