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Шахтёр - Ингулец 24 июля прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
24 Июля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 1-й тур
ШахтерИнгулец
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Шахтёр - Ингулец, который запланирован на 24 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Ингулец
Петрово
81 Украина вр Анатолий Трубин
44 Украина зщ Виктор Корниенко
83'
22 Украина зщ Николай Матвиенко
5 Бразилия зщ Марлон
2 Бразилия зщ Додо
38 Бразилия пз Педриньо
70'
6 Украина пз Тарас Степаненко
7 Бразилия пз Майкон
19 Израиль пз Манор Соломон
88'
21 Бразилия пз Алан Патрик
70'
23 Буркина-Фасо нп Лассина Траоре
25 Украина пз Георгий Судаков
70'
14 Бразилия пз Тете
70'
3 Бразилия зщ Витау
83'
8 Бразилия пз Маркос Антонио
88'
21 Украина вр Евгений Гальчук
60 Украина зщ Дмитрий Поспелов
39 Украина зщ Евгений Опанасенко
8 Украина зщ Павел Полегенько
55 Украина зщ Максим Ковалёв
23 Украина пз Михаил Шишка
15 Украина пз Андрей Коробенко
5 Украина пз Евгений Запорожец
28 Украина пз Виталий Павлов
73'
7 Украина пз Владислав Шарай
72'
17 Украина нп Артём Ситало
46'
99 Нигерия нп Micheal Gopey Stephen
46'
24 Украина пз Иван Головкин
72'
10 Украина пз Александр Козак
73'
Запасные
30 Украина вр Андрей Пятов
26 Украина зщ Ефим Конопля
15 Украина пз Артём Бондаренко
9 Бразилия пз Дентиньо
20 Украина пз Михаил Мудрик
1 Украина вр Богдан Шуст
34 Нидерланды зщ Хеннос Асмелас
4 Тунис зщ Мохамед Али Бен Салем
91 Украина зщ Максим Мельничук
11 Хорватия пз Младен Бартулович
13 Украина пз Илья Коваленко
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч

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