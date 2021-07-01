Олимпийские Игры 2020 24 июля прямая трансляция
Стадион: Ариаке Арена (Токио, Япония), вместимость: 12000
24 июля 2021, суббота. 03:00 МСК. Олимпийские Игры 2020
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