Свернуть список

Жальгирис - Ференцварош 27 июля прямая трансляция

Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
27 Июля 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
ЖальгирисФеренцварош
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Жальгирис - Ференцварош, который запланирован на 27 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Литва. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 2-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
Казахстан Владимир Николаевич Чебурин
Украина Сергей Станиславович Ребров
Австрия Петер Штёгер
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Литва - Италия 31 марта прямая трансляция
    Литва - Италия 31 марта прямая трансляция
    Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900 31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья: Павел Рачковски (Варшава,...
  • Смотреть онлайн Чемпионат СССР 1988, 18-й тур, Динамо ( Киев ) - Жальгирис ( Вильнюс )
    Смотреть онлайн Чемпионат СССР 1988, 18-й тур, Динамо ( Киев ) - Жальгирис ( Вильнюс )
    Год выпуска: 1988 Вид спорта: футбол Участники: Динамо ( Киев ) - Жальгирис ( Вильнюс ) Продолжительность: 94минуты 23 секунды Комментарий:...
  • Литва - Казахстан 4.09.2020 прямая трансляция
    Литва - Казахстан 4.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900 04 сентября 2020, пятница. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, 1-й тур Главный судья: Раде Обренович...
  • Литва - Фарерские острова 11.11.2020 прямая трансляция
    Литва - Фарерские острова 11.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900 11 ноября 2020, Среда. 20:00 МСК. Товарищеский матч 2020...
  • Литва - Беларусь 11.10.2020 прямая трансляция
    Литва - Беларусь 11.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900 11 октября 2020, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, 3-й тур Главный судья: Юлиан...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close