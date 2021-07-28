Свернуть список

Спарта - Рапид 28 июля прямая трансляция

Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
28 Июля 2021, Среда. 21:30 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 2-й раунд
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
СпартаРапид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спарта - Рапид, который запланирован на 28 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Чехия. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 2-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
Чехия Павел Врба
Австрия Дитмар Кюбауэр
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Спарта - Лилль 22.10.2020 прямая трансляция
    Спарта - Лилль 22.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854 22 октября 2020, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1-й тур Главный судья:...
  • Спарта - Селтик 26.11.2020 прямая трансляция
    Спарта - Селтик 26.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854 26 ноября 2020, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 4-й тур Главный судья:...
  • Спарта - Милан 10.12.2020 прямая трансляция
    Спарта - Милан 10.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854 10 декабря 2020, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 6-й тур Главный судья:...
  • Чехия - Албания 8 июня прямая трансляция
    Чехия - Албания 8 июня прямая трансляция
    Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854 8 Июня 2021, Вторник. 21:15 МСК. Товарищеский матч 2021...
  • Смотреть онлайн прямую трансляцию Спарта - Жилина
    Смотреть онлайн прямую трансляцию Спарта - Жилина
    ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close