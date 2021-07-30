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Львов - Шахтёр 30 июля прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
30 Июля 2021, Пятница. 19:00 МСК. Премьер-лига, 2-й тур
ЛьвовШахтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Львов - Шахтёр, который запланирован на 30 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 02. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Львов
Львов
Шахтёр Д
Донецк
12УкраинаврОрест Костик
4ЛюксембургзщЭнес Махмутович
27УкраиназщАндрей Бусько
24УкраинапзВладимир Якимец
21УкраинапзАлександр Романчук
8УкраинапзИван Брикнер
89УкраинапзСергей Политыло
25ХорватияпзФране Чирьяк
7БразилиянпРосарио дос Сантос
30ГананпЭрнест Ньярко
13УкраинанпНазарий Нич
81УкраинаврАнатолий Трубин
5Бразилиязщ Марлон
2Бразилиязщ Додо
44УкраиназщВиктор Корниенко
22УкраиназщНиколай Матвиенко
6УкраинапзТарас Степаненко
8БразилияпзМаркос Антонио
19ИзраильпзМанор Соломон
21БразилияпзАлан Патрик
14Бразилияпз Тете
23Буркина-ФасонпЛассина Траоре
Запасные
31УкраинаврАлександр Ильющенков
99ТунисзщМаруан Михуби
9УкраиназщАлексей Зозуля
11УкраинапзВладислав Хамелюк
15УкраинапзБорис Крушинский
19БразилиянпРенан Оливейра
98УкраинанпДмитрий Семенив
10БразилиянпАльваро Таварес
30УкраинаврАндрей Пятов
31Бразилиязщ Исмаили
26УкраиназщЕфим Конопля
3Бразилиязщ Витау
38Бразилияпз Педриньо
9Бразилияпз Дентиньо
20УкраинапзМихаил Мудрик
11Украинапз Марлос
7Бразилияпз Майкон
Главные тренеры
УкраинаАнатолий Петрович Бессмертный
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч

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