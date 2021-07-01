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Колос - Металлист 1925 30 июля прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
30 Июля 2021, Пятница. 21:00 МСК. Премьер-лига, 2-й тур
КолосМеталлист
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Колос - Металлист 1925, который запланирован на 30 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 02. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Металлист 1925
Харьков
25УкраинаврЕвгений Волынец
4УкраиназщТарас Сакив
5УкраиназщКирилл Петров
2СловениязщМатия Ром
13УкраиназщВиталий Гавриш
18УкраинапзДенис Костышин
81'
90УкраинапзАндрей Богданов
81'
14УкраинапзВадим Милько
20УкраинапзВячеслав Чурко
71'
11АзербайджаннпАнатолий Нуриев
64'
7УкраинанпВладимир Лысенко
71'
9БразилияпзДиего Кариока
64'
69УкраинапзОлег Ильин
71'
49УкраинанпНика Сичинава
71'
94СенегалпзМамаду Данфа
81'
99УкраинапзЕвгений Задоя
81'
1УкраинаврДенис Сидоренко
3УкраиназщЕвгений Ткачук
29УкраиназщМаксим Жичиков
88УкраинапзДмитрий Крыськив
28УкраинапзАртём Габелок
9УкраинапзЮрий Батюшин
78'
70Бразилияпз Фабинью
78'
77УкраинапзАнтон Савин
60'
13УкраинапзАртур Западня
23УкраинапзМихаил Шершень
32УкраинапзОлег Голодюк
90'
17УкраинапзЕвгений Протасов
60'
11УкраинапзАндрей Ременюк
78'
22УкраинанпВладислав Дмитренко
78'
5УкраиназщВиталий Ермаков
90'
Запасные
33УкраинаврВладимир Маханьков
35БеларусьзщНиколай Золотов
21УкраиназщЕвгений Новак
22БеларусьзщАлександр Павловец
35УкраинаврДенис Шелихов
55Босния и ГерцеговиназщАмар Квакич
21УкраинапзСергей Ченбай
94УкраинапзМаксим Задерака
18УкраинанпValerii Blazhko
Главные тренеры
УкраинаРуслан Владимирович Костышин
УкраинаВалерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч

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