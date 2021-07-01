Колос - Металлист 1925 30 июля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Колос - Металлист 1925, который запланирован на 30 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 02. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|25
|вр
|Евгений Волынец
|4
|зщ
|Тарас Сакив
|5
|зщ
|Кирилл Петров
|2
|зщ
|Матия Ром
|13
|зщ
|Виталий Гавриш
|18
|пз
|Денис Костышин
81'
|90
|пз
|Андрей Богданов
81'
|14
|пз
|Вадим Милько
|20
|пз
|Вячеслав Чурко
71'
|11
|нп
|Анатолий Нуриев
64'
|7
|нп
|Владимир Лысенко
71'
|9
|пз
|Диего Кариока
64'
|69
|пз
|Олег Ильин
71'
|49
|нп
|Ника Сичинава
71'
|94
|пз
|Мамаду Данфа
81'
|99
|пз
|Евгений Задоя
81'
|1
|вр
|Денис Сидоренко
|3
|зщ
|Евгений Ткачук
|29
|зщ
|Максим Жичиков
|88
|пз
|Дмитрий Крыськив
|28
|пз
|Артём Габелок
|9
|пз
|Юрий Батюшин
78'
|70
|пз
|Фабинью
78'
|77
|пз
|Антон Савин
60'
|13
|пз
|Артур Западня
|23
|пз
|Михаил Шершень
|32
|пз
|Олег Голодюк
90'
|17
|пз
|Евгений Протасов
60'
|11
|пз
|Андрей Ременюк
78'
|22
|нп
|Владислав Дмитренко
78'
|5
|зщ
|Виталий Ермаков
90'
|33
|вр
|Владимир Маханьков
|35
|зщ
|Николай Золотов
|21
|зщ
|Евгений Новак
|22
|зщ
|Александр Павловец
|35
|вр
|Денис Шелихов
|55
|зщ
|Амар Квакич
|21
|пз
|Сергей Ченбай
|94
|пз
|Максим Задерака
|18
|нп
|Valerii Blazhko
|Руслан Владимирович Костышин
|Валерий Сергеевич Кривенцов
Отзывы и комментарии к матчу
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