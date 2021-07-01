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Южная Корея - Мексика U23 31 июля прямая трансляция

Стадион: Ниссан (Иокогама, Япония), вместимость: 72327
31 Июля 2021, Суббота. 14:00 МСК. Олимпийские игры 2020, 1/4 Финала
Южная КореяМексика
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Южная Корея - Мексика, который запланирован на 31 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Япония. Турнир: Олимпийские Игры 2020. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Южная Корея U23
Мексика U23
Главные тренеры
Южная Корея Ким Хак Бём
Мексика Хайме Артуро Лосано
История личных встреч
10.08.2016 Олимпийские игры (м) Группа C. Тур 3 Южная Корея U231 : 0Мексика U23
26.07.2012 Олимпийские игры Группа B. Тур 1 Мексика U230 : 0Южная Корея U23

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