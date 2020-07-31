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Бавария - Наполи 31 июля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
31 Июля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Товарищеский матч 2021
БаварияНаполи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ред Бавария - Наполи, который запланирован на 31 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Товарищеский матч 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Наполи
Неаполь, Италия
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
02.08.2017 Ауди Кап За 3-е место Наполи2 : 0Бавария
02.11.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 4 Бавария3 : 2Наполи
18.10.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 Наполи1 : 1Бавария

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