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ЦСКА - Локомотив 31 июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
31 Июля 2021, Суббота. 20:00 МСК. РПЛ, 2-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
ЦСКАЛокомотив
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Локомотив, который запланирован на 31 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 02-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Сербия Марко Николич
История личных встреч
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Локомотив М3 : 0ЦСКА
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Локомотив М2 : 0ЦСКА
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 ЦСКА0 : 1Локомотив М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Локомотив М2 : 1ЦСКА
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 ЦСКА1 : 0Локомотив М
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Локомотив М1 : 1ЦСКА
07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА0 : 1Локомотив М
27.07.2018 Олимп - Суперкубок России Финал Локомотив М0 : 1 ДВЦСКА
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Локомотив М2 : 2ЦСКА
21.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 ЦСКА1 : 3Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча второго тура РПЛ: ЦСКА — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.

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