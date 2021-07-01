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Уфа - Динамо Москва 31 июля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
31 Июля 2021, Суббота. 17:30 МСК. РПЛ, 2-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
УфаДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Динамо Москва, который запланирован на 31 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 02-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уфа
Уфа
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Германия Сандро Шварц
Украина Андрей Воронин
История личных встреч
03.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М4 : 0Уфа
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Уфа1 : 1Динамо М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Уфа0 : 1Динамо М
16.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Динамо М0 : 0Уфа
03.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Уфа1 : 2Динамо М
20.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Динамо М3 : 0Уфа
04.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Уфа1 : 1Динамо М
20.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Динамо М1 : 1Уфа
19.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Уфа0 : 1Динамо М
29.08.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Динамо М2 : 0Уфа
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Уфа» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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