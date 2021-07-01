Свернуть список

Черноморец - Днепр-1 31 июля прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
31 Июля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 2-й тур
ЧерноморецДнепр-1
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Черноморец - Днепр-1, который запланирован на 31 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 02. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
25.10.2017 Кубок Украины 1/8 финала Днепр-10 : 0 ДВЧерноморец

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Днепр-1 - Ворскла прямая трансляция 19.07.2020
    Днепр-1 - Ворскла прямая трансляция 19.07.2020
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 19 июля 2020, воскресенье. 17:00 МСК. Плей-офф, 10-й тур...
  • Мариуполь - Днепр-1 27.02.2021 прямая трансляция
    Мариуполь - Днепр-1 27.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 27 Февраля 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур Главный судья: Максим...
  • Днепр-1 - Олимпик 12.09.2020 прямая трансляция
    Днепр-1 - Олимпик 12.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 12 августа 2020, суббота. 14:00 МСК. УПЛ,  2-й тур...
  • Динамо Киев - Днепр-1 10 апреля прямая трансляция
    Динамо Киев - Днепр-1 10 апреля прямая трансляция
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 10 Апреля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига , 21-й тур Главный судья: Игорь Пасхал...
  • Днепр-1 - Александрия 08.03.2021 прямая трансляция
    Днепр-1 - Александрия 08.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 8 Марта 2021, Понедельник. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур Главный судья: Андрей...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close