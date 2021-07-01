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Минай - Александрия 31 июля прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
31 Июля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 2-й тур
МинайАлександрия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Минай - Александрия, который запланирован на 31 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 02. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Минай
Минай
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Василий Васильевич Кобин
Украина Юрий Владимирович Гура
История личных встреч
20.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Александрия3 : 0Минай
02.12.2020 Кубок Украины 1/8 финала Александрия3 : 0Минай
13.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 2 Минай1 : 0Александрия

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