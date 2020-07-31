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Спортинг - Брага 31 июля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия), вместимость: 30127
31 Июля 2021, Суббота. 22:45 МСК. Суперкубок Португалии, Финал
СпортингБрага
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Брага, который запланирован на 31 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Суперкубок Португалии 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Брага
Брага
Главные тренеры
Португалия Фредерико Варандас
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
25.04.2021 Португалия - Примейра Тур 29 Брага0 : 1Спортинг
23.01.2021 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг1 : 0Брага
02.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Спортинг2 : 0Брага
02.02.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Брага1 : 0Спортинг
21.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Спортинг
18.08.2019 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг2 : 1Брага
17.02.2019 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг3 : 0Брага
23.01.2019 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага1 : 1 3 : 4Спортинг
24.09.2018 Португалия - Примейра Тур 5 Брага1 : 0Спортинг
31.03.2018 Португалия - Примейра Тур 28 Брага1 : 0Спортинг

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