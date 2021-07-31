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Рома - Севилья 31 июля прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Фару, Португалия), вместимость: 30305
31 Июля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Товарищеский матч 2021
RomaSevilla
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ред Рома - Севилья, который запланирован на 31 июля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Товарищеский матч 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
06.08.2020 Лига Европы 1/8 финала Севилья2 : 0Рома
10.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) Август 2017 Севилья2 : 1Рома

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