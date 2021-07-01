Арсенал - Челси 1 августа прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ред Арсенал - Челси, который запланирован на 01 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Товарищеский матч 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Микель Артета
|Томас Тухель
|12.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|01.08.2020
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|29.05.2019
|Лига Европы
|Финал
|4 : 1
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|3 : 2
|01.08.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 6 : 5
|24.01.2018
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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