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Арсенал - Челси 1 августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
1 Августа 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Товарищеский матч 2021
АрсеналЧелси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ред Арсенал - Челси, который запланирован на 01 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Товарищеский матч 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Германия Томас Тухель
История личных встреч
12.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Челси0 : 1Арсенал
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Арсенал3 : 1Челси
01.08.2020 Кубок Англии Финал Арсенал2 : 1Челси
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Челси2 : 2Арсенал
29.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Арсенал1 : 2Челси
29.05.2019 Лига Европы Финал Челси4 : 1Арсенал
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал2 : 0Челси
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси3 : 2Арсенал
01.08.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Арсенал1 : 1 6 : 5Челси
24.01.2018 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Арсенал2 : 1Челси

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