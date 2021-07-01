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Краснодар - Химки 1 августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
1 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. РПЛ, 2-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
КраснодарХимки
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Химки, который запланирован на 01 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 02-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Химки
Химки
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки1 : 0Краснодар
18.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар7 : 2Химки
17.10.2010 Россия - Первый дивизион Тур 36 Краснодар1 : 1Химки
15.06.2010 Россия - Первый дивизион Тур 16 Химки0 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Краснодар» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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