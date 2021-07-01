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Динамо Киев - Верес 1 августа прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
1 Августа 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Денис Шурман (Вишнёвое, Киевская обл., Украина)
Динамо КиевВерес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Динамо Киев - Верес, который запланирован на 01 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 02. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо К
Киев
Верес
Ровно
1 Украина вр Георгий Бущан
16 Украина зщ Виталий Миколенко
20 Украина зщ Александр Караваев
46'
34 Украина зщ Александр Сирота
24 Украина зщ Александр Тымчик
4 Украина зщ Денис Попов
34'
18 Украина пз Александр Андриевский
46'
10 Украина пз Николай Шапаренко
14 Уругвай пз Карлос Де Пена
46'
29 Украина пз Виталий Буяльский
19 Украина пз Денис Гармаш
62'
25 Украина зщ Илья Забарный
34'
5 Украина пз Сергей Сидорчук
46'
15 Украина пз Виктор Цыганков
46'
11 Люксембург нп Жерсон Родригеш
46'
28 Украина нп Владислав Кулач
62'
47 Украина вр Богдан Когут
33 Украина зщ Роман Мирошник
4 Украина зщ Игорь Солдат
23 Украина зщ Дмитрий Немчанинов
8 Украина зщ Роман Гончаренко
62'
29 Украина пз Валерий Кучеров
17 Украина пз Геннадий Пасич
77 Украина пз Никита Полюлях
46'
42 Украина пз Евгений Пасич
46'
7 Украина нп Михаил Сергийчук
46'
88 Украина нп Роберт Гегедош
56'
11 Украина пз Виталий Дахновский
46'
21 Украина пз Сергей Панасенко
46'
9 Украина нп Михаил Шестаков
46'
97 Молдавия пз Михаил Гечев
56'
14 Украина зщ Дмитрий Махнев
62'
Запасные
71 Украина вр Денис Бойко
94 Польша зщ Томаш Кендзёра
17 Украина пз Богдан Леднев
8 Украина пз Владимир Шепелев
13 Украина вр Артём Кичак
32 Украина зщ Сергей Петько
48 Украина пз Дмитрий Клёц
89 Украина нп Mykola Gayduchyk
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
Украина Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
22.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Верес1 : 4Динамо К
11.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Динамо К1 : 0Верес
25.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Верес3 : 1Динамо К
23.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Динамо К0 : 0Верес

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