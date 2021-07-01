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Ворскла - Рух Львов 1 августа прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
1 Августа 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 2-й тур
ВорсклаРух Львов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Рух Львов, который запланирован на 01 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 02. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ворскла
Полтава
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Юрий Вильевич Максимов
Украина Иван Федык
История личных встреч
14.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 14 Рух В1 : 1Ворскла
23.08.2020 Украина - Премьер-лига Тур 1 Ворскла5 : 2Рух В

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