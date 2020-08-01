Свернуть список

Гран-при Венгрии прямая трансляция 01 августа 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия)
Этап 11. Гран-при Венгрии. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
01 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК

Формула-1Гран-при Венгрии

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Венгрии, которое состоится 01 августа 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 11, оно проводится в стране Венгрия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
2 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Мексика Серхио Перес Red Bull
5 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
6 Великобритания Ландо Норрис McLaren
7 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
8 Франция Эстебан Окон Alpine
9 Испания Фернандо Алонсо Alpine
10 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
11 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
12 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
13 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
14 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
15 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
16 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
17 Великобритания Джордж Расселл Williams
18 Канада Николас Латифи Williams
19 Россия Никита Мазепин Haas
20 Германия Мик Шумахер Haas

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Формула-1 2020 прямая трансляция 19 июля 2020 Гран-при Венгрии. Гонка
    Формула-1 2020 прямая трансляция 19 июля 2020 Гран-при Венгрии. Гонка
    Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия) Гонка. Этап 3 (70 кругов, 306.63 км) 19 июля 2020, воскресенье. 16:10 МСК...
  • Формула 1 2013 / Этап 10 из 19 / Гран-при Венгрии / Гонка
    Формула 1 2013 / Этап 10 из 19 / Гран-при Венгрии / Гонка
    28 июля 2013 Формула 1 - Гран-При Канады 2013 Комментирует гонку Алексей Попов и Наталья Фабричнова...
  • Смотреть онлайн Формула 1 (2012) | Гран-при Китая | Гонка прямая трансляция
    Смотреть онлайн Формула 1 (2012) | Гран-при Китая | Гонка прямая трансляция
    Формула 1 | Гран-при Китая | Гонка Смотреть онлайн Гонка. Прямая видео трансляция Начало 15.04.2012 в 10:45...
  • Смотреть онлайн Формула 1. Гран-при Турции прямая трансляция
    Смотреть онлайн Формула 1. Гран-при Турции прямая трансляция
    Формула 1 | Гран-при Турции Смотреть онлайн Гонка | Прямая видео трансляция Начало 08.05.2011 в 16:00    ...
  • Формула-1 2020. Гран-при Венгрии. Гонка смотреть запись
    Формула-1 2020. Гран-при Венгрии. Гонка смотреть запись
    19 июля 2020
    Формула-1 -  Гран-при Венгрии...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close