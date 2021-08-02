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Ахмат - Сочи 2 августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
2 Августа 2021, Понедельник. 20:00 МСК. РПЛ, 2-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
АхматДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Сочи, который запланирован на 02 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 02-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Ахмат1 : 2Сочи
07.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Сочи2 : 0Ахмат
12.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ахмат0 : 1Сочи
26.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ахмат1 : 1Сочи
30.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Сочи2 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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