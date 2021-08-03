Генк - Шахтер 3 Августа прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Генк - Шахтер, который запланирован на 03 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Бельгия. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|5
|зщ
|Херардо Артеага
|33
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Мухаид Садик
|23
|зщ
|Даниэль Муньос Мехия
|8
|пз
|Брайан Хейнен
|17
|пз
|Патрик Грошовски
|
83'
|11
|пз
|Майк Ндайишимийе
|
67'
|10
|нп
|Тео Бонгонда
|7
|нп
|Дзюня Ито
|18
|нп
|Пол Онуачу
|
82'
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|
67'
|9
|нп
|Сирил Дессерс
|
82'
|20
|пз
|Карел Эйтинг
|
83'
|81
|вр
|Анатолий Трубин
|5
|зщ
|Марлон
|2
|зщ
|Додо
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|
64'
|3
|зщ
|Витау
|8
|пз
|Маркос Антонио
|
73'
|19
|пз
|Манор Соломон
|
46'
|14
|пз
|Тете
|
64'
|38
|пз
|Педриньо
|7
|пз
|Майкон
|23
|нп
|Лассина Траоре
|
86'
|21
|пз
|Алан Патрик
|
46'
|31
|зщ
|Исмаили
|
64'
|11
|пз
|Марлос
|
64'
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|
73'
|9
|нп
|Дентиньо
|
86'
|30
|вр
|Вик Шамбаре
|40
|вр
|Тобе Лейсен
|46
|зщ
|Карлос Куэста
|2
|зщ
|Марк Маккензи
|14
|пз
|Бастьен Тома
|15
|пз
|Джей-Ди Гёсенс
|35
|пз
|Андраш Немет
|24
|пз
|Люка Ойен
|28
|нп
|Джозеф Пэйнтсил
|30
|вр
|Андрей Пятов
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|44
|зщ
|Виктор Корниенко
|4
|зщ
|Сергей Кривцов
|15
|пз
|Артём Бондаренко
|20
|пз
|Михаил Мудрик
|25
|пз
|Георгий Судаков
|Джон ван ден Бром
|Роберто де Дзерби
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