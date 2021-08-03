Генк - Шахтер 3 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+6' Завершился наш матч! «Шахтёр» выиграл встречу, уступая после первого тайма в один мяч. Волевая победа и теперь горнякам нужно просто не проиграть в Киеве, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. Спасибо, что были с нами эти полтора часа игрового времени. Спокойной ночи!

90+5' Последний штурм от «Генка», много забросов и переводов вперёд, но всё читает защита украинского клуба.

90+2' Бонгонда навесил с фланга в руки голкипера «Шахтёра».

90' Пять минут компенсировал арбитр к основному времени матча.

88' Мяч у Трубина оказался после атаки «Генка», не спешит украинский голкипер. Счёт его команду устраивает.

86' Дентиньо Дентиньо вместо Траоре появился на поле.

83' Карел Эйтинг Грошовски ушёл, вышел Эйтинг.

82' Сирил Дессерс Онуачу покинул поле, его заменил Дессерс.

81' 1:2 Алан Патрик Гол! Классный кросс в штрафную мы увидели от Марлоса. Мяч на дальней штанге принял Исмаили и в одно касание переправил его вдоль ворот, где был Патрик, который и вывел вперёд горняков точным ударом низом с очень близкого расстояния.

80' Угловой подали бельгийцы. Трубин кулаком выбил мяч подальше.

78' Опасно пробил Ито с острого угла, но Трубин хорошо среагировал, а затем мяч подальше вынес Патрик.

75' Хороший заброс из глубины на Траоре прошёл, но в офсайде легионер «Шахтёра» оказался.

73' Тарас Степаненко Степаненко заменил Антонио.

70' Кристиан Торстведт Не успел толком выйти на поле Торстведт, как уже получил карточку от арбитра за грубый фол.

68' Майкон Майкон нарушил правила у своей штрафной. Опасный стандарт и жёлтая карточка.

67' Кристиан Торстведт Ндайишимийе покинул поле. Его заменил Торстведт.

66' Марлон Марлон грубо сыграл на фланге против соперника и получил предупреждение.

64' Исмаили Исмаили и Марлос вышли у «Шахтёра», заменив Матвиенко и Тете.

63' 1:1 Тете Гол! Тете пробил с 11 метров очень мощно, хоть и почти по центру. Голкипер коснулся к мячу, но он всё равно влетел в ворота!

62' Даниэль Муньос Мехия Пенальти! Педриньо сбили в своей штрафной футболисты бельгийского клуба. Муньос это был. Жёлтую карточку ему уже показал арбитр.

60' Тете с острого угла пытался переправить мяч в ворота после прострела вдоль лицевой линии, но не попал в рамку.

57' Антонио вошёл в штрафную и пробил намного выше ворот.

55' Бонгонда остро прострелил с фланга вдоль ворот, но не успели его партнёры к мячу.

53' Классную скидку от лицевой линии на Майкона мы увидели. Пробил бразилец от линии штрафной площади, но не попал в ворота. Выше перекладины мяч пошёл.

51' Майкон от линии штрафной пробил в защитника «Генка».

50' Педриньо Педриньо фолом сорвал потенциально опасную атаку соперника и получил предупреждение.

48' Траоре на фланге сбили, штрафной для горняков.

46' Алан Патрик Соломона заменил Патрик.

46' Началась вторая половина встречи!

45+2' Завершилась первая половина встречи. Равной она была, поэтому гол «Генка» не совсем логичным кажется. Однако у «Шахтёра» будет ещё целый тайм, чтобы всё исправить. Отдохнём минут 15!

45+1' Минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

45' Тете правила нарушил на чужой половине поля.

42' Пытаются на волне успеха упрочить лидерство хозяева, но «Шахтер» постепенно успокаивает игру. Нужно украинской команде в себя прийти сейчас.

39' 1:0 Пол Онуачу Гол! Ито навесил с угла штрафной во вратарскую на Онуачу, который легко головой переправил мяч в ворота «Шахтёра». Прямо по центру удар, но Трубин не выручил, да и защита сыграла не лучшим образом, упустив форварда «Генка».

37' Муньос опасно навешивал от лицевой линии, но разобрались горняки в своей штрафной площади.

35' Тете с линии штрафной пробил в дальний угол. Был рикошет от защитника, поэтому угловой.

33' Первый угловой для себя подал «Генк». 1:4 — счёт по этому показателю.

31' Педриньо издали пробил над перекладиной.

29' Долго футболисты «Генка» готовились к исполнению этого стандарта, но банальный удар в стенку мы увидели.

28' Опасный штрафной заработали хозяева. По центру ворот почти мяч.

26' Несколько кряду угловых подали гости, но не приносят корнеры какой-то опасности у ворот «Генка».

23' Снова фол на Соломоне. Арбитр пока не замечает грубости, хотя явная игра в ногу была.

20' Тете низом пробил из пределов штрафной. Удар сильным не вышел, мяч легко забрал вратарь.

19' Горняки первый угловой в этом матче подали. Опасности он не принёс.

18' Заброс из глубины на Онуачу к линии штрафной был опасным, но первым на мяче оказался защитник украинского клуба.

15' Тете пробил из-за пределов штрафной, но не попал в рамку. Выше мяч пошёл.

13' Без особых моментов пока игра идёт. Даже преимущество одной из команд выделить сложно. Равный, вязкий матч.

10' «Генк» свою быструю атаку провёл. Закончилась она фланговым навесом, после которого к мячу толком никто не дотянулся из бельгийцев.

9' Соломон классно сместился с фланга в штрафную и от лицевой линии сделал навес. Никто из партнёров не замкнул его.

6' Ито сбил Соломона в центре поля. Хромает израильтянин после этого фола.

5' Траоре сбили с нарушением правил на половине поля «Шахтёра». Гости будут с мячом.

4' Высокий прессинг показывают представители бельгийского клуба.

2' Анастасиос Сидиропулос следит за порядком на поле в сегодняшней встрече.

1' Матч начался!