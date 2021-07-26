Свернуть список

Сочи - Партизан 5 Августа прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
5 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Думитру Мунтян (Молдавия)
Динамо МПартизан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сочи - Партизан, который запланирован на 05 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Лига Конференций 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сочи
Сочи, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Сербия Александар Станоевич
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций: «Сочи» — «Партизан». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Тамбов - Сочи прямая трансляция 16.07.2020
    Тамбов - Сочи прямая трансляция 16.07.2020
    Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899 16 июля 2020, четверг. 20:30 МСК. 29-й тур Главный судья: Станислав Васильев...
  • Ахмат - Сочи (02.08.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
    Ахмат - Сочи (02.08.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
    2 Августа 2021
    Футбол - Российская Премьер...
  • В Сочи вновь появится одноимённый клуб
    В Сочи вновь появится одноимённый клуб
    Градоначальник Сочи Пахомов поведал, что местный клуб получит название ФК «Сочи». «Клуб будет именоваться «Сочи». Его...
  • Нижний Новгород - Сочи (26.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
    Нижний Новгород - Сочи (26.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
    26 Июля 2021
    Футбол - Российская Премьер...
  • В ФК «Сочи» выявили 9 заражённых коронавирусом
    В ФК «Сочи» выявили 9 заражённых коронавирусом
    Телеграм-канал Российской Премьер-лиги сообщает о вспышке коронавируса в «Сочи». В сочинском клубе 9 заражённых игроков. «Девять...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close