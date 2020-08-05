Лачи - Андерлехт 5 Августа прямая трансляция
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Албания - Косово 11.11.2020 прямая трансляция
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000 11 ноября 2020, Среда. 18:00 МСК. Товарищеский матч 2020...
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000 11 ноября 2020, Среда. 18:00 МСК. Товарищеский матч 2020...
Азербайджан - Кипр 13.10.2020 прямая трансляция
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000 13 октября 2020, Вторник. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, 4-й тур...
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000 13 октября 2020, Вторник. 19:00 МСК. Лига наций УЕФА, 4-й тур...
Кешля - Лачи 27.08.2020 прямая трансляция
Стадион: Шафа - Интер-Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 8152 27 августа 2020, четверг. 20:00 МСК. Лига Европы, 1-й раунд Главный судья:...
Стадион: Шафа - Интер-Арена (Баку, Азербайджан), вместимость: 8152 27 августа 2020, четверг. 20:00 МСК. Лига Европы, 1-й раунд Главный судья:...
Армения - Исландия 28 марта прямая трансляция
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968 28 Марта 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур...
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968 28 Марта 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур...
Испания - Косово 31 марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619 31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья:...
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619 31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022 , 3-й тур Главный судья:...