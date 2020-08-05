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Лачи - Андерлехт 5 Августа прямая трансляция

Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
ЛачиАндерлехт
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