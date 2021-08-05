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Ракув - Рубин 5 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски (Бельско-Бяла, Польша), вместимость: 15292
5 Августа 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
РакувРубин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ракув - Рубин, который запланирован на 05 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Польша. Турнир: Лига Конференций 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Рубин
Казань, Россия
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций: «Ракув» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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