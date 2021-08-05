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Омония - Флора 5 Августа прямая трансляция

Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
5 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния)
ОмонияФлора
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Омония - Флора, который запланирован на 05 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Кипр. Турнир: Лига Европы 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Флора
Таллин, Эстония
Главные тренеры
Норвегия Хеннинг Берг
Эстония Юрген Хенн

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