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Рапид - Анортосис 5 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28600
5 Августа 2021, Четверг. 21:30 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
РапидАнортосис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рапид - Анортосис, который запланирован на 05 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Австрия. Турнир: Лига Европы 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Анортосис
Фамагуста, Кипр
Главные тренеры
Австрия Дитмар Кюбауэр
Грузия Темури Кецбая
История личных встреч
06.08.2008 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд Рапид В3 : 1Анортосис
30.07.2008 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд Анортосис3 : 0Рапид В

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