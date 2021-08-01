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Уфа - Локомотив 6 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
6 Августа 2021, Пятница. 17:00 МСК. РПЛ, 3-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
УфаЛокомотив
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Локомотив, который запланирован на 06 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 03-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уфа
Уфа
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Сербия Марко Николич
История личных встреч
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Уфа0 : 1Локомотив М
17.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Локомотив М1 : 0Уфа
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Локомотив М1 : 1Уфа
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа1 : 1Локомотив М
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Локомотив М1 : 0Уфа
30.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Уфа0 : 0Локомотив М
22.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Локомотив М0 : 0Уфа
15.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 0Локомотив М
05.04.2017 Кубок России 1/2 финала Локомотив М1 : 0Уфа
01.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Уфа0 : 1Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Уфа» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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