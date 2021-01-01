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Металлист - Черноморец 6 Августа прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
6 Августа 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 3-й тур
МеталлистЧерноморец
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Металлист - Черноморец, который запланирован на 06 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 03. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
История личных встреч
27.05.2021 Украина - Первая лига Тур 28 Металлист 19250 : 1Черноморец
15.11.2020 Украина - Первая лига Тур 13 Черноморец2 : 0Металлист 1925
03.08.2020 Украина - Первая лига Тур 28 Металлист 19250 : 0Черноморец
12.10.2019 Украина - Первая лига Тур 13 Черноморец0 : 0Металлист 1925

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