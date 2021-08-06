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Монако - Нант 6 Августа прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
6 Августа 2021, Пятница. 22:00 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
МонакоНант
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Нант, который запланирован на 06 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монако
Монако
Нант
Нант
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Антуан Комбуаре
Польша Вальдемар Кита
История личных встреч
31.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Нант1 : 2Монако
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако2 : 1Нант
25.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Нант0 : 1Монако
16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако1 : 0Нант
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Нант1 : 3Монако
07.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Монако2 : 1Нант
29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 Нант1 : 0Монако
05.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Монако4 : 0Нант
20.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант0 : 1Монако
28.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 28 Нант0 : 0Монако

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