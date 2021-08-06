Монако - Нант 6 Августа прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Нант, который запланирован на 06 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Нико Ковач
|Антуан Комбуаре
|Вальдемар Кита
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 1
|25.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|16.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|11.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 3
|07.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 0
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|4 : 0
|20.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 1
|28.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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