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Арсенал Тула - Крылья Советов 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
7 Августа 2021, Суббота. 17:30 МСК. РПЛ, 3-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Арсенал ТулаКрылья Советов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - Крылья Советов, который запланирован на 07 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 03-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Тула
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
07.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал2 : 4Крылья Советов
20.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов2 : 3Арсенал
29.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Крылья Советов0 : 1Арсенал
15.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Арсенал4 : 0Крылья Советов
26.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал2 : 0Крылья Советов
21.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Крылья Советов1 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Арсенал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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