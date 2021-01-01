Свернуть список

Зенит - Краснодар 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
7 Августа 2021, Суббота. 17:00 МСК. РПЛ, 3-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия)
ЗенитКраснодар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Зенит - Краснодар, который запланирован на 07 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 03-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 2Зенит
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Зенит3 : 1Краснодар
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 4Зенит
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Зенит1 : 1Краснодар
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар2 : 3Зенит
07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит2 : 1Краснодар
07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит1 : 2Краснодар
24.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар0 : 2Зенит
17.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Зенит1 : 0Краснодар
27.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар2 : 1Зенит
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21
    Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21
    Один из лучших стадионов России и мира станет местом проведения финала Лиги чемпионов. Речь о «Газпром Арене», где свои домашние матчи...
  • ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
    ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
    Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000 1 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ , 28-й тур Главный судья: Василий Казарцев...
  • Зенит – Кубань | 3-й тур | краткий видеообзор матча
    Зенит – Кубань | 3-й тур | краткий видеообзор матча
    26 Июля 2013 | 3-й тур РФПЛ...
  • Зенит – Норшелланн | 3-й кв.раунд | краткий видеообзор матча
    Зенит – Норшелланн | 3-й кв.раунд | краткий видеообзор матча
    07 августа 2013 | 3-й кв.раунд...
  • Смотреть онлайн Кубок России 2010-11 / 1/16 финала / Динамо (Санкт-Петербург) – Зенит
    Смотреть онлайн Кубок России 2010-11 / 1/16 финала / Динамо (Санкт-Петербург) – Зенит
    Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Команды чемпионата России Продолжительность: См. под спойлером Комментарий: Профессиональный...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close