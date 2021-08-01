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Днепр-1 - Мариуполь 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
7 Августа 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 3-й тур
Днепр-1Мариуполь
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Днепр-1 - Мариуполь, который запланирован на 07 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 03. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Днепр-1
Днепр
Мариуполь
Мариуполь
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Украина Остап Миронович Маркевич
История личных встреч
27.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Мариуполь2 : 2Днепр-1
18.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Днепр-11 : 2Мариуполь
28.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 6 Мариуполь2 : 1Днепр-1
14.03.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 1 Днепр-12 : 0Мариуполь
08.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Днепр-13 : 0Мариуполь
20.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Мариуполь1 : 0Днепр-1

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