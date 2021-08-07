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Лион - Брест 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
7 Августа 2021, Суббота. 18:00 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
ЛионБрест
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Брест, который запланирован на 07 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лион
Лион
Брест
Брест
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
19.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Брест2 : 3Лион
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Лион2 : 2Брест
08.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Лион3 : 1Брест
25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Брест2 : 2Лион
03.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 27 Брест1 : 1Лион
21.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион1 : 0Брест
06.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион1 : 1Брест
20.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 3 Брест1 : 1Лион
16.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 36 Брест1 : 1Лион
21.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 3 Лион1 : 0Брест

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