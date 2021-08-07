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Труа - ПСЖ 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
7 Августа 2021, Суббота. 22:00 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
ТруаПСЖ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Труа - ПСЖ, который запланирован на 07 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Труа
Труа
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Лоран Батлес
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
03.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа0 : 2ПСЖ
29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 ПСЖ2 : 0Труа
13.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 30 Труа0 : 9ПСЖ
28.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 15 ПСЖ4 : 1Труа
13.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 32 Труа0 : 1ПСЖ
24.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ4 : 0Труа
19.05.2007 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ2 : 1Труа
23.12.2006 Франция - Лига 1 Тур 19 Труа1 : 1ПСЖ

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