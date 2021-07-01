Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Эвертон 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
7 Августа 2021, Суббота. 14:45 МСК. Товарищеский матч 2021
НорвичЭвертон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Эвертон, который запланирован на 07 августа. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Товарищеский матч 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
06.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Юнайтед3 : 3Эвертон
23.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Эвертон1 : 3Манчестер Юнайтед
01.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
15.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
21.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон4 : 0Манчестер Юнайтед
28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Юнайтед2 : 1Эвертон
01.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
17.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
04.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Порту - Рома 28 июля прямая трансляция
    Порту - Рома 28 июля прямая трансляция
    Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212 28 Июля 2021, Среда. 22:00 МСК. Товарищеский матч 2021...
  • Манчестер Юнайтед - Брентфорд 28 июля прямая трансляция
    Манчестер Юнайтед - Брентфорд 28 июля прямая трансляция
    Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212 28 Июля 2021, Среда. 22:00 МСК. Товарищеский матч 2021...
  • Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 12.09.2020 прямая трансляция
    Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 12.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 12 сентября 2020, суббота. 16:00 МСК. Товарищеский матч 2020...
  • Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 / Манчестер Юнайтед (Англия) - Барселона (Испания)
    Смотреть онлайн Товарищеский матч 2011 / Манчестер Юнайтед (Англия) - Барселона (Испания)
    Дата выпуска: 28.07.2011 Вид спорта: Футбол Участники: Барселона (Испания), Манчестер Юнайтед (Англия) Продолжительность: 01:41:12 Комментарий:...
  • АИК - Манчестер Юнайтед | Товарищеский матч 2013 | краткий видеообзор матча
    АИК - Манчестер Юнайтед | Товарищеский матч 2013 | краткий видеообзор матча
    06 августа 2013 | Товарищеский матч...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close