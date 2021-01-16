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Веен - Боруссия Д 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
7 Августа 2021, Суббота. 21:45 МСК. Кубок Германии, 1-й раунд
ВеенБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Веен - Боруссия Д, который запланирован на 07 августа. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии 2021/22. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Веен
Висбаден
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Рюдигер Рем
Германия Марко Розе

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