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Аякс - ПСВ 7 Августа прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
7 Августа 2021, Суббота. 21:00 МСК. Суперкубок Нидерландов
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
АяксПСВ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аякс - ПСВ, который запланирован на 07 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Суперкубок Нидерландов 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аякс
Амстердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
10.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс2 : 1ПСВ Эйндховен
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Аякс2 : 2ПСВ Эйндховен
02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Аякс1 : 0ПСВ Эйндховен
22.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
27.07.2019 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс2 : 0ПСВ Эйндховен
31.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс3 : 1ПСВ Эйндховен
23.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен3 : 0Аякс
15.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 ПСВ Эйндховен3 : 0Аякс
10.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Аякс3 : 0ПСВ Эйндховен

Отзывы и комментарии к матчу

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