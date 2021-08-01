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Реал Мадрид - Милан 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Вёртерзе (Хипо-Арена) (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
8 Августа 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Товарищеский матч 2021
Реал МадридМилан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Милан, который запланирован на 08 августа. Эта встреча пройдет в стране Австрия. Турнир: Товарищеский матч 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
11.08.2018 Товарищеские матчи (клубы) Август 2018 Реал Мадрид3 : 1Милан
30.07.2015 Международный кубок чемпионов Китай Реал Мадрид0 : 0 10 : 9Милан
30.12.2014 Товарищеские матчи (клубы) Декабрь 2014 Реал Мадрид2 : 4Милан
09.08.2012 Ворлд Футбол Челлендж Ворлд Футбол Челлендж Реал Мадрид5 : 1Милан
03.11.2010 Лига чемпионов Группа G. Тур 4 Милан2 : 2Реал Мадрид
19.10.2010 Лига чемпионов Группа G. Тур 3 Реал Мадрид2 : 0Милан
03.11.2009 Лига чемпионов Группа C. Тур 4 Милан1 : 1Реал Мадрид
21.10.2009 Лига чемпионов Группа C. Тур 3 Реал Мадрид2 : 3Милан

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