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Тоттенхэм - Арсенал 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
8 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Товарищеский матч 2021
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Арсенал, который запланирован на 08 августа. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Товарищеский матч 2021. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Микель Артета
История личных встреч
14.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
12.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Арсенал
01.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Арсенал
19.12.2018 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал0 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Арсенал4 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Арсенал2 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал

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