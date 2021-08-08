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Рубин - Ахмат 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
8 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. РПЛ, 3-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
РубинАхмат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рубин - Ахмат, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 03-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат0 : 0Рубин
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Рубин1 : 1Ахмат
30.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат1 : 1Рубин
29.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин1 : 0Ахмат
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Рубин1 : 0Ахмат
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ахмат1 : 1Рубин
07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин3 : 2Ахмат
25.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ахмат1 : 0Рубин
26.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин0 : 1Ахмат
22.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ахмат3 : 1Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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