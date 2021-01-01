Свернуть список

Динамо Москва - ЦСКА 8 Августа прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
8 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. РПЛ, 3-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Динамо МЦСКА
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Динамо Москва - ЦСКА, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 03-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Украина Андрей Воронин
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М3 : 2ЦСКА
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 ЦСКА3 : 1Динамо М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 0ЦСКА
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА0 : 1Динамо М
05.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 2Динамо М
03.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М0 : 0ЦСКА
09.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 2Динамо М
23.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М0 : 0ЦСКА
24.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 0Динамо М
18.02.2016 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2016 ЦСКА2 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Динамо» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
    ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
    Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000 1 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ , 28-й тур Главный судья: Василий Казарцев...
  • ЦСКА - Динамо Москва обзор матча (06.10.2013)
    ЦСКА - Динамо Москва обзор матча (06.10.2013)
    06 октября 2013 | Чемпионат России 2013/14 | 12-й тур...
  • Смотреть онлайн КХЛ: Динамо (Москва) - ЦСКА прямая трансляция матча
    Смотреть онлайн КХЛ: Динамо (Москва) - ЦСКА прямая трансляция матча
    Смотреть онлайн Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - ЦСКА. Прямая онлайн видео трансляция матча 25.11.2010 в 19:45...
  • Спартак - Нижний Новгород 7 Августа прямая трансляция
    Спартак - Нижний Новгород 7 Августа прямая трансляция
    Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 7 Августа 2021, Суббота. 20:00 МСК. РПЛ , 3-й тур Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы,...
  • В Крыму снимают художественный фильм о жизни Льва Яшина
    В Крыму снимают художественный фильм о жизни Льва Яшина
    На крымской футбольной арене «Авангард» (Саки) стартовали съёмки кинофильма, который носит название «Лев Яшин. Вратарь моей...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close