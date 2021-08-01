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Заря - Динамо Киев 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
8 Августа 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 3-й тур
ЗаряДинамо Киев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Заря - Динамо Киев, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 03. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Заря
Луганск
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
13.05.2021 Кубок Украины Финал Динамо К1 : 0 ДВЗаря
14.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Заря0 : 2Динамо К
04.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 5 Динамо К1 : 1Заря
16.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Динамо К3 : 1Заря
13.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Заря1 : 3Динамо К
08.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Динамо К1 : 2Заря
01.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Заря2 : 2Динамо К
11.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Динамо К1 : 1Заря
03.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Заря2 : 3Динамо К
25.02.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Динамо К5 : 0Заря

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