Свернуть список

Ворскла - Львов 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
8 Августа 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 3-й тур
ВорсклаЛьвов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Львов, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 03. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ворскла
Полтава
Львов
Львов
Главные тренеры
Украина Юрий Вильевич Максимов
Украина Анатолий Петрович Бессмертный
История личных встреч
11.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 21 Ворскла2 : 1Львов
01.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 8 Львов1 : 0Ворскла
30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Ворскла2 : 0Львов
03.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 7 Львов2 : 2Ворскла
31.05.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 2 Ворскла1 : 1Львов
09.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Львов2 : 0Ворскла
10.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Ворскла3 : 2Львов
04.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Львов0 : 2Ворскла
04.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Ворскла1 : 0Львов
13.03.2009 Украина - Премьер-лига Тур 20 Ворскла0 : 0Львов

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Ворскла - Рух Львов 1 августа прямая трансляция
    Ворскла - Рух Львов 1 августа прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 1 Августа 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 2-й тур...
  • Ингулец - Ворскла 21.02.2021 прямая трансляция
    Ингулец - Ворскла 21.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 21 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур...
  • Ворскла - Рух Львов 23.08.2020 прямая трансляция
    Ворскла - Рух Львов 23.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 23 августа 2020, воскресенье. 17:00 МСК. 1-й тур...
  • Ворскла - Львов 11 апреля прямая трансляция
    Ворскла - Львов 11 апреля прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 11 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига , 21-й тур...
  • Ворскла - Шахтёр 04 апреля прямая трансляция
    Ворскла - Шахтёр 04 апреля прямая трансляция
    Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 4 Апреля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига , 20-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close