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Ренн - Ланс 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
8 Августа 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
РеннЛанс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - Ланс, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Франк Эз
История личных встреч
06.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Ланс0 : 0Ренн
05.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн0 : 2Ланс
28.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 27 Ланс0 : 1Ренн
04.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн2 : 0Ланс
26.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 25 Ренн2 : 0Ланс
17.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 9 Ланс0 : 0Ренн
16.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн1 : 1Ланс
29.08.2009 Франция - Лига 1 Тур 4 Ланс2 : 2Ренн
23.03.2008 Франция - Лига 1 Тур 30 Ренн3 : 1Ланс
28.10.2007 Франция - Лига 1 Тур 12 Ланс1 : 2Ренн

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