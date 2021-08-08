Метц - Лилль 8 Августа прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Метц - Лилль, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Фредерик Антонетти
|Кристоф Галтье
|09.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 0
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|3 : 1
|05.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 3
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 2
|13.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|3 : 2
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 4
|09.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 0
|12.01.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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